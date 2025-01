DONO DO HIT 'DENTRO DA HILUX'

Sertanejo Luan Pereira se desespera com forte turbulência em voo: ‘Achei que o avião ia cair’

O cantor relatou a experiência nas redes sociais

O cantor Luan Pereira, sertanejo dono do hit ‘Dentro da Hilux’, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (03) para compartilhar com seus fãs uma experiência assustadora. Ele estava viajando de avião para fazer um show em Balneário Camboriú (SC) quando enfrentou uma forte turbulência. O artista disse que a aeronave entrou em nuvens carregadas e que o impacto foi forte.

Nos stories ele contou, ainda dentro do jatinho particular, que ficou com muito medo ao enfrentar a forte turbulência. O cantor relatou que pensou que o avião fosse cair, e que ele e os outros passageiros começaram a fazer orações.