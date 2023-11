Seu Jorge recebe título de Embaixador da Cultura Brasileira dado pelo MinC

O Ministério da Cultura (MinC) criou, nesta segunda-feira, 27, o título de Embaixador da Cultura Brasileira e Seu Jorge é o primeiro a ser condecorado com o título. A criação da honraria se deu por meio da Portaria n° 95, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 27.



De acordo com o MinC, o título reconhece a destacada e importante trajetória de Seu Jorge nos diferentes campos das artes. "Ator que participou, assim como outros, do processo de fortalecimento e internacionalização do cinema brasileiro, Seu Jorge também possui consolidada carreira musical com sucesso no Brasil e no exterior", diz nota do Ministério.