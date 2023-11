Shannen Doherty, de 'Barrados no Baile', revela que câncer de mama se espalhou para os ossos

Shannen Doherty, atriz conhecida pelas séries Barrados no Baile e Beverly Hills, sucesso dos anos 1990, revelou que seu diagnóstico de câncer de mama alcançou estágio avançado, deu metástase e se espalhou para os ossos. As declarações foram dadas para a revista People e divulgadas nesta quarta-feira, 29.



Como se considera uma boa pessoa, a atriz diz não temer a morte. "A diferença é que eu não quero morrer, tipo, nunca. Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei", afirmou Shannen, que luta há oito anos contra o câncer.