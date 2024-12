SUSTO

Shantal e Mateus Verdelho sofrem acidente de bicicleta elétrica e influenciadora elogia atitude heroica do marido

Influenciadora compartilhou o susto com seguidores e fala sobre o gesto heroico de Mateus, que se arriscou para protegê-la durante a queda

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 19:22

Shantal Verdelho e Mateus Verdelho Crédito: Reprodução/Instagram

Na tarde deste sábado (21), Shantal Verdelho e o marido, Mateus Verdelho, viveram um grande susto durante um passeio de bicicleta elétrica pelo condomínio onde moram. A influenciadora compartilhou com seus seguidores os momentos de tensão que viveram após a queda, que aconteceu devido ao piso escorregadio provocado pela chuva.

"Minutos antes do nosso acidente, como podem ver, eu já previa...", escreveu Shantal, ao publicar vídeos momentos antes do tombo. Nas imagens, o casal aparece andando sem capacetes. Após a queda, a influenciadora mostrou a bicicleta danificada e os machucados que ambos sofreram.

Apesar do susto, Shantal se mostrou tranquila e, emocionada, fez um desabafo sobre a atitude de Mateus. "Eu tive a prova de que o Mateus me salvaria, colocaria em risco a vida dele por minha causa. Eu tive a prova viva agora", disse ela, lembrando o momento exato da queda. "A gente caiu da bike, e o Mateus começou a tentar segurar a bicicleta com a mão, enquanto a gente era arrastado pelo asfalto", contou, destacando que o marido, para protegê-la, tentou frear com a mão e o joelho, o que fez com que ele se machucasse mais do que ela.

"Na hora do vamos ver, você me salvaria mesmo e daria a vida por mim. Caraca! Mas também, entendeu? Precisa correr com a bike?", brincou Shantal em outro momento enquanto conversava com Mateus nos Stories. O marido, por sua vez, explicou que não estava correndo, mas tentando evitar o deslizamento. "Estava tentando frear o mínimo possível ali, para não deslizar", afirmou.