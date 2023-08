Shape musculoso do padre Marcelo viraliza novamente na web

O corpo 'traçado' do Padre Marcelo Rossi, de 56 anos, voltou a ser um dos assuntos comentados nas redes sociais. Nesta terça-feira (8), o religioso publicou um vídeo no Instagram e chamou a atenção pelo físico malhado.



Ao lado do segurança, Rossi apareceu caminhado pela rua, chamando a atenção pela altura do guarda-costas que foi contratado para lhe proteger.



Nos comentários, muitos internautas brincaram que padre Marcelo, na verdade, protege o próprio segurança devido ao tamanho dele atualmente.