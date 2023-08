Sheila Mello lembra ataque de estrelismo no É o Tchan: 'Fiz uma coisa feia'

Os integrantes do É O Tchan Beto Jamaica, Compadre Washington, Jacaré, Sheila Mello e Scheila Carvalho voltam a se apresentar juntos neste sábado (19), no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Extra, a dançarina que entrou para substituir Carla Perez há 25 anos contou que sua vida mudou com a fama.

A loira Sheila Mello, da periferia de São Paulo, teve a chance de ter a vida transformada. "Naquela época, minha vida mudou, principalmente financeiramente. Sou da periferia de São Paulo, não tinha nenhum recurso financeiro. O É o Tchan me deu uma oportunidade de grande transformação. Voltar aos palcos com a banda é revisitar um lugar de honra e luz em minha vida. Hoje tenho o entendimento mais profundo do que foi o fenômeno É o Tchan. A dança cura e é um lugar de conexão", afirmou.

Quando eu entrei, ele me falou que (o sucesso) poderia subir à minha cabeça. Eu fiz um acordo com ele para me avisar se eu surtasse ou estivesse sendo estrelinha. Teve uma vez que ele me sacolejou e me pegou pelo braço, numa ocasião que fiz uma coisa muito feia com um segurança. Ele me falou para eu voltar e pedir desculpas para a pessoa. Foi um momento muito importante da minha vida", explicou.