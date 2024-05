FORRÓ

Shopping Itaigara terá Arraiá por mais de um mês, com show de Leo Estakazero

A programação gratuita será de 21 de maio a 29 de junho

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 19:51

Leo Estakazero se apresenta no dia 28 de maio, 18h Crédito: divulgação

O Shoppping Itaigara vai realizar mais uma edição do Arraiá Junino, em parceria com o cantor Leo Estakazero. De 21 de maio a 29 de junho, serão realizadas ações em um espaço aberto ao público localizado na Praça Central. A iniciativa inclui apresentações musicais e culinária típica. O show do cantor será no dia 28 de maio, às 18h. O público vai ouvir sucesso como Encosta N’eu, Lua Minha, Quando a Gente Ama e Sapatilha 37.

O clima junino de cidade do interior será transportado para a Praça Central do shopping com uma programação aberta ao público, com comidas típicas, decoração e muito forró.

As quintas-feiras, nos dias 30 de maio (Feriado de Corpus Christi), 06, 13 e 20 de junho, serão animadas com apresentações do cantor Beto Narchi. E, durante a semana, nas segundas, terças e quartas acontecerão apresentações musicais para animar os clientes, com o Trio Nordestino. Para a criançada, o espaço contará com a animação do Grupo Stripulia, nas tardes dos sábados juninos, nos dias 1, 8 e 15.

“Nossa proposta é trazer todo aquele clima familiar, sobretudo do interior, para dentro do shopping. Esse é o intuito do projeto que firmamos com Leo Estakazero, de revisitar toda essa tradição do forró, das festas juninas, com a valorização da cultura regional”, destacou Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.

A Praça Central receberá decoração temática com projeto da arquiteta Sandra Sampaio e do artista plástico Ruy Carvalho, que irão recriar imagens da literatura de cordel. A cenografia também contará com espaços instagramáveis e aqueles itens que não podem ficar de fora quando o assunto é São João, como bandeirolas, flores, muitas cores e alegria.