Show 'Bregas que você quase esqueceu' acontece neste sábado na Casa da Mãe

Projeto da cantora baiana Julinha faz releituras de clássicos que marcaram gerações

Publicado em 18 de julho de 2024 às 10:56

A cantora baiana Julinha apresenta o show 'Bregas que você quase esqueceu' neste sábado (20), às 21h, na Casa da Mãe, Rio Vermelho. Os ingressos podem ser adquiridos no local. O projeto busca revisitar e prestar homenagem a sucessos do brega que marcaram gerações no Brasil.

No repertório, o público vai poder ouvir canções de Altemar Dutra, Agnaldo Timóteo, Nelson Ned, Reginaldo Rossi, entre outros artistas, que ganham nova intenção, em uma voz feminina, sob um outro ângulo do amor. Durante a noite, Julinha pretende passear por boleros, serestas, arrochas e forró, trazendo a diversidade de gêneros influenciados pelo brega. A apresentação conta ainda com participações especiais e canções autorais da artista.

Cantora e compositora Julinha é natural de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, e carrega em seu repertório musical influências de sua infância ao lado do rádio e das manifestações culturais locais como o aboio vaqueiro, o samba de roda e as quadrilhas de São João. A artista começou profissionalmente como uma das vocalistas do grupo de samba junino 'Samba do Vai Kem Ké' e segue em carreira solo desde 2022, quando foi finalista do Festival de Música Educadora com o single Chuva de Abril.

“Eu tenho um carinho enorme por esse show! É um repertório que cativa o público de um jeito especial. Tem aquela nostalgia gostosa, mas também tem algo muito novo. São músicas consagradas em outra região vocal, marcadas no masculino. Um show de releituras em vários sentidos, espero que o público goste", diz Julinha sobre a apresentação deste sábado.