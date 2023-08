Show da Orquestra Afrosinfônica abre programação da Flipelô 2023

Sob as bênçãos de Mãe Stella, grande homenageada, e da musicalidade afro-brasileira da Orquestra Afrosinfônica, a Flipelô 2023 - Festa Literária Internacional do Pelourinho - deu largada a sua sétima edição na noite desta quarta-feira (9). O evento segue até o domingo (13). A força da cultura ancestral impressa no show de abertura, que contou com a participação especial de Danilo Caymmi, além de dialogar com as marcas históricas do Centro Antigo de Salvador, também movimentou gerações. O Largo do Pelourinho se transformou em um espaço de verdadeiro culto de louvor a ancestralidade cultural e musical baiana.