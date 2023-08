Confira a programação completa da Flipelô

Mãe Stella de oxóssi é uma da homenageadas da Flipelô 2023. Crédito: Antonello Veneri/divulgação

QUARTA (9):



19h - Abertura oficial no Largo do Pelourinho com o Concerto para Mãe Stella de Oxóssi – Orquestra Afrosinfônica e Danilo Caymmi



QUINTA (10):



EXPOSIÇÃO DE RUA – 9h - Abertura da exposição Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri



VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h - Lançamento do Zine Elas escrevem – Escrevivências afro-baianas com Alunas do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia Coordenação: Jucy Silva (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h – Mostra Candace com Eliana Aquino (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 9h30 - Apresentação teatral infantil do espetáculo Yalodê – Histórias afro-brasileiras, com Teatro Griô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Lançamento do livro Nasce o Sol: A Trajetória da Heroína Maria Quitéria na Independência da Bahia, com João Paulo Moreira Ferreira (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 10h - Bate-papo e lançamento de livros Escritores e sua diversidade literária com Tiago Correia (BA), Glady Maria da Silva (BA) e Mediação: Daiane Pina (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Exposição Coroa de Ouro e oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h - Com a palavra o escritor Uma africana no Louvre, com Anne Lafont (França), Mediação: Elisangela da Silva (BA), Tradução: Michel Colin e Apresentação: Vânia Machado (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h - Mesa Leitor, qual a sua pegada: humor ou ficção científica?, com Ian Fraser (BA), Mariana Filgueiras (RJ) e Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h - Lançamento do livro O diário de Roberta, Katiane Rigaud (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h - Intervenções poéticas Àdúrà, com Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h - Roda de conversa Literatura e questões étnico-raciais em sala de aula, com Kiusam de Oliveira (SP) e Mediação: Carol Adesewa (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h – Mesa Os fios da memória, com Taiane Santi Martins (RS), Calila das Mercês (BA/SP), Mediação: Rosinês Duarte (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Bate-papo Nosso livro é coletivo!, com Lorena Ribeiro (BA), Ricardo Santos (BA), Mediação: Roberta Gurriti (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Exposição Coroa de Ouro e Oficina Tranças e Turbantes com Negra Jhô (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 14h - Apresentação poética Encontro frutuoso, com Tiago Almir (BA)

ARENA TEATRO SESC- SENAC PELOURINHO – 15h - Apresentação artística Sons e contos indígenas, com Wakay (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h - Lançamento do livro Senhoritas Primavera, com Teresa Costalima (BA), Mediação: Claudio Simões (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h - Atração literomusical A Guerreira Ioruba, Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h - Mesa e lançamento de livros Poesia brasileira contemporânea Mauro Segarra – Lamento elementar – Ed. Mondrongo, José Inácio Vieira de Melo – Filho do Sol – Ed. Mondrongo e Sandro Ornellas – Isto não é uma carta – Ed. P55

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h30 - Lançamento do livro Negros de Prestígio e Poder, com Ivo de Santana (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h - Com a palavra o escritor Os labirintos de Orfeu – A trajetória de Jorge de Lima, com José Niraldo de Farias (AL), Milton Rosendo (AL) e Mediação: Chico de Assis (AL)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h – Mesa Direito à terra: (r)existiremos!, com Pedro Baía (PA), Denízia Cruz (AL/BA) e Mediação: Suzane Costa (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h - Bate-papo Oxé, e esse podcast aí!?, com Elayne Baeta (BA), Mediação: Camila da Apresentação (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h - Bate-papo Leituras e atravessamentos contemporâneos, com Rafahel Ramos (BA), Ana Angélica Berenguer (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h – Lançamento O menino Machado, com Uarlen Becker (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h - Mesa e lançamento de livros Ancestralidade, sabedoria e religiosidade, com Edsoleda Santos – Oxóssi – Okê – Ed. Solisluna, Enéas Guerra – A Ialorixá e o Pajé de Mãe Stella de Oxóssi – Ed. Solisluna, Nelson Pretto – Expressões de sabedoria: educação, vida e saberes – Edufba

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h – Mesa Ancestralidade e meio ambiente, com Luciano Bernardi (Itália), Felipe Ferreira (PE), Élcio Santana Nunes (BA), Francisco José (CE), Marcelino Galo (BA), Participação: Orquestra Juvenil EMUC (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h - Lançamento de livro, Oxóssi – Okê!, com Edsoleda Santos – Ed. Solisluna

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h - Com a palavra o escritor Literatura e liberdade, com Joca Reiners Terron (MT/SP), Mayrant Gallo (BA), Mediação: Lima Trindade (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h - Terreiro de Poesia, com Beatriz Tuxá (BA), Mariana Madelinn (BA), Roberta Marisa (AC)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h - Bate-papo Gerações pretas e produções empreendedoras, com Clarindo Silva (BA), Alberto Pitta (Cortejo Afro), Paulo Rogério Nunes (Vale do Dendê), Mediação: Reni Barbosa (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h - Terreiro de Poesia, com Marta Eugênia de Oliveira (AL), Roger Ferreira (SP/BA), Sérgio Bahialista (SP/BA)

SEXTA (11)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h - Lançamento do livro É tudo ficção, com Flávia Ferrari (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h - Mostra Candace, Eliana Aquino (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 9h30 - Apresentação teatral infantil Espetáculo – O mundo das minhas palavras, com Núcleo de Teatro Viável (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 10h - Roda de conversa com a autora do romance Mikaia*, com Taiane Santi Martins (RS), Mediação: Bruno Machado (BA) *Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2022

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Lançamento do livro Cafuzo, Bate papo musicado Salvador, aruanda dos encantados, com Pedro Soledade (BA), Cristiana Fernandes (BA), Amadeu Alves (BA), Dona Salvadora (BA), Juliana Alves (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Exposição Coroa de Ouro, Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h - Oficina e contação de histórias Bonecas Abayomi, Projeto Kaê Erê

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h - Mesa Leia como uma criança, com Tino Freitas (CE/DF), Kiusam de Oliveira (SP), Emília Nuñez (BA), Mediação: Rosinês Duarte (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h - Lançamento do livro Munturo e Aula-espetáculo Sertões Contemporâneos, com Gislene Moreira (Mô Moreira) (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11 às 17h - Escambo de livros Navegue no Bem

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h - Intervenções poéticas Àdúrà, com Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h - Roda de conversa com o autor do livro Corpos benzidos em metal - Pedro Baía (PA), Mediação: Bruno Machado (BA) *Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2022

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h - Mesa Criando games, inventando mundos, Diego Lourenço (BA), Thais Weiller (PR), Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Bate-papo Essa literatura é massa!, com Faw Carvalho (BA), Ian Fraser (BA), Mediação: Kiki Bélico (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Exposição Coroa de Ouro Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO ­– 15h - Apresentação artística Cordel de Bule, com Bule-Bule (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h - Lançamentos dos livros Kariri Xoco Contos Indígenas – Volume IV e ndio NÃO, Indígena TALVEZ, Povos Originários SIM, de Denizia Kawany Fulkaxó (BA) e Nankupé Tupinambá Fulkaxó (BA

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h - Lançamento do livro O milagre da leitura, Maria Tereza Costa (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h - Apresentação teatral – Jogos Africanos, Palhaço das Letras, Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h - Mesa e lançamento de livros Infâncias Negras na Literatura Baiana, com Jaqueline Santana – Os Mistérios da Mula sem Cabeça – Ed. Segundo Selo, Louise Queiroz – Kwame – a menina de vento e água – Ed. Paralelo13S, Amanda Julieta – Dandara – Ed. Paralelo13S

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 16h - Lançamento de livro Pelos sertões da Bahia: história e literatura, com Paulo Duque – Edufba, Fátima Pires – Edufba

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h - Com a palavra o escritor Brasil – Moçambique: além do mar, o que nos separa; além da língua, o que nos une, com Amosse Mucavele (Moçambique), Mediação: José Inácio Vieira de Melo (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h - Mesa O sagrado como inspiração, com Onisajé (BA), Leda Maria Martins (MG), Mediação: Daniel Arcades (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h - Bate-papo É preciso existir!, com Vinicius Grossos (SP), Mediação: Mara Santos (BA) e Neyla Paula (BA)

CASARÃO 17 – TERREIRO DE JESUS – 16h e 17h *mediante inscrição antecipada | Painel 1 Financiamento para infraestrutura sustentável, com Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor do BNB, Helano Gomes – Vice-Presidente da Ultracargo, Felipe Queiroz – Diretor da ANTT, Mediação: Fabiana Gomes – Diretora da Hidrovias do Brasil | Painel 2 - Infraestrutura resiliente e inclusiva, com Miguel Setas – CEO da CCR, Marcos Cavalcanti – Secretário Especial do PPI/Casa Civil, Cloves Benevides – Subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes Jorge Bastos – Diretor-Presidente da Infra S.A, Mediação: Natália Marcassa – CEO do MoveInfra

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h30 - Apresentação teatral Cordel com a língua solta, CIA Metamorfose de Teatro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h - Lançamento de livro e bate-papo Todos se lavam no Sangue do Sol, de Paulo Raviere, com Paulo Raviere (BA), Peu Dourado (BA), Mediação: Igor de Albuquerque (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h - Mesa e lançamento de livros Escrevivências de mulheres negras, com Silvana Carvalho – Coleção DasPretas – Ed. Segundo Selo, Anajara Tavares – Unguento – Ed. Segundo Selo, Ana Cecília Ferreira – Parida pela Liberdade – Ed. Pinaúna Editora

Roberto Mendes faz show na sexta (11), 20h, no Largo do Pelourinho. Crédito: divulgação

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 18h - Lançamento Revista Canarana, com André Portugal (BA), Igor de Albuquerque (BA), Paulo Raviere (BA), Participação: Alejandra Muñoz (UY/BA) e Mario Ulloa (CR/BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h - Com a palavra o escritor Literatura e Memória, com Eliana Alves Cruz (RJ), Maurício Melo Júnior (PE), Mediação: Marcus Vinícius Rodrigues (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h - Terreiro de Poesia, com Linaldo Guedes (PB), Daniel Lira (BA), Sueli Valeriano (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h - Terreiro de Poesia, com Ane Kethleen (BA), Karla Julia Dallale (RJ), Quilrio (AC)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h - Mesa Afrofuturismo: cultura e protagonismo preto, Fábio Kabral (SP), Ale Santos (SP), Mediação: Silvana Oliveira (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 19h - Mesa e lançamento de livros Descolonizações editoriais: outros paradigmas para temas, personagens e autorias, com Silvio Rosário – Ferro em Brasa: Fragmentos de um Romance Negro Bahiano – Ed. Pinaúna, Editora JF Paranaguá – Diálogos com a Cidade: O que dizem os poetas do spray – Ed. Pinaúna, Editora Mario de Lima – Será o Benedito? Cantos de liberdade no Vale do Cricaré – Ed. Mondrongo

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h - Apresentação musical, com Raissa Araújo

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 20h - Apresentação musical, com Roberto Mendes

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 20h - Atração literomusical, Na beira do lago bonito – Ed. Pinaúna Editora, com Sisma Costa (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h - Apresentação musical, Cantos e Rezas, com Irma Ferreira (BA)

SÁBADO (12)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h - Lançamento O Cosmopolita, Silvio Pereira (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h - Mostra Candace, Eliana Aquino (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA – 10h - Roda de conversa, Práticas leitoras: outras mediações, com Gene de Jesus (BA), Mediação: Tom Correa (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 10h - Apresentação musical infantil Brincaderê, com Grupo Corrupio (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Bate-papo Mitos e tradições – adaptando HQs, com Jefferson Costa (SP), Hugo Canuto (BA), Mediação: Faw Carvalho (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Exposição Coroa de Ouro e Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h - Contação de história A história da Pedra do Fogo*, com Rita Pinheiro (BA) *Inspirado no Livro Pedra de Xangó da autora Maria Alice Silva e Walter Passo

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h - Oficina de produção criativa Pedra de Xângo, Projeto Kaê Erê

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h - Bate-papo Criança também lê!, com Luiza Meirelles (BA), Maurício Akin (BA), Mediação: Emília Nuñez (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h - Com a palavra o escritor A mulher na poesia contemporânea brasileira, com Francis Mary (AC), Marta Eugênia de Oliveira (BA), Mônica Montone (SP), Mediação: Lilian Almeida (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h - Mesa Dores e afetos, com Jeferson Tenório (RJ/RS), João Carrascoza (SP), Mediação: Suzane Costa (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h - Intervenções poéticas Àdúrà, com Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h - Mesa Como se faz um livro?, com Rodrigo Lacerda (Record – RJ), Fernanda Santiago (Segundo Selo/Organismo – BA), Mediação: Tom Correa (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h - Mesa HQ e nossos super-heróis negros, Anderson Shon (BA), Marcelo D’Salete (SP), Estevão Ribeiro (RJ), Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Bate-papo Para ler além escola, com Elton Magalhães (BA), Xan Marçal (BA), Mediação: Catarina Neris (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Exposição Coroa de Ouro e Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h - Bate-papo Do independente ao Best-seller, com Clara Alves (RJ), Mediação: Felipe Brito (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO ­– 15h - Contação de histórias infantis, O black power de Akin, com Kiusam de Oliveira (SP)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h - Apresentação musical Concerto Afrobrasileirando, com Escola de Ensino de Música Cidadã – EMUC (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h - Atração literomusical Samba de respeito, com Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h - Mesa e lançamento de livros Um olhar sobre as cidades, com Aleilton Fonseca – As marcas da Cidade – Ed. Caramurê, Marcus Vinicius Rodrigues – O Mar que nos abraça – Ed. Caramurê, Luiz Afonso Costa – Transbordos – Ed. Solisluna, Glória Cecília – Cidade e negritude: um diálogo entre dança, narrativas e políticas urbanas – Edufba

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h - Mesa musical Amadas canções – Um passeio musical pela vida obra de Jorge Amado, com Maria João Amado (BA), Guida Moira (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h - Com a palavra o escritor As crônicas do Pinguelo Rígido – um surto baiano, com Diógenes Moura (SP), Igor de Albuquerque (SP) *Lançamento de livro

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h - Mesa Memórias e histórias: oralidades ancestrais, com Ednilson Sacramento (BA), Vanda Machado (BA), Mediação: Daniel Arcades (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 16h - Lançamento de livros, com A narrativa de metaficção – teoria e crítica – Nilo Ferreira da Rocha – Ed. P55, O filho do sol – José Inácio Vieira de Melo – Ed. Mondrongo, Sentida Música – Claudio Sousa Pereira – Ed. Mondrongo, Hipertenso – Gustavo Felicíssimo – Ed. Mondrongo, Marádida – Cacau Novaes – Ed. Mondrongo

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h30 - Lançamento Estados Unidos da África, com Anderson Shon (BA), Daniel Cesart (BA), Participação: Carla Brito (BA), Thiago Almasy (BA), Rafael Santiago (BA) e Hugo Canuto (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h30 - Lançamento do livro Sob a luz do perdão, Eliana Aquino (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h - Mesa e lançamento de livros Povos originários e quilombolas, Clélia Côrtes – Educação escolar indígena: resistência ativa e diálogos interculturais – Edufba, Ubiraneila Capinan – Quilombos na Bahia – Ed. Segundo Selo, Rafael Xucuru-Kariri – Cartas para o Bem Viver – Ed. Paraelo13S

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h30 - Lançamento do livro O preto ozado, de Lucas de Matos (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h40 - Bate papo Oloya, Egbomi Nice e o Bailar das Borboletas, com Vilson Caetano (BA), Padre Lázaro Muniz (BA), Mediação: Leomar Borges (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h - Com a palavra o escritor Três Poetas da Bahia, com Heloisa Prazeres (BA), Ruy Espinheira Filho (BA), Florisvaldo Mattos (BA), Mediação: Aleilton Fonseca (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h - Terreiro de Poesia, com Adrienne Savazoni (SP), Antonio Barreto (BA), Winnie Lorena (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h - Leituras de poesia, com Gustavo Felicíssimo – Ed. Mondrongo, Anajara Tavares – Ed. Segundo Selo, Lorena Grisi – Ed. Paralelo13s

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h - Mesa e lançamento de livros Retratos e olhares, com Francisco Vieira – O grande fascínio – Ed. P55, Iêda Marques – Lembranceiras, imaginário e realidade – Ed. Solisluna

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h - Apresentação musical Conexão Negra

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h - Terreiro de Poesia, com Francis Mary (Acre), Nankupé Tupinambá Fulkaxó (BA), Walter Cezar (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h - Mesa Uma conversa sobre o livro: As pequenas doenças da eternidade, com Mia Couto (Moçambique/África), Luciany Aparecida (BA)

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 20h - Apresentação musical, com Gerônimo Santana

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h - Sarau Com amor ao verso: poesias e cordéis, com Manoel Cavalcante (RN), Luciene Nascimento (RN), Mediação: Lucas de Matos (BA)

Gerônimo Santana se apresenta sábado (12) no Largo do Pelourinho. Crédito: divulgação

DOMINGO (13)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h - Missa de agradecimento/encerramento Dedicada a Santa Dulce dos Pobres

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h - Mostra Candace, com Eliana Aquino (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Lançamento O Eclipse, com Van Amorim (BA), Mediação: Joana Guerra (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h - Exposição Coroa de Ouro e Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 10h - Contação de histórias infantis O segredo da cabeça Porongo, com Vovó Cici (BA), Mário Omar (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11h - Com a palavra o escritor Escrever as Mães – maternidade e resistência, com Sara Bertrand (Chile), Apresentação: Lilia Gramacho (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h - Apresentação teatral – Monólogo Jorge de Lima – A invenção da Poesia, com Chico de Assis (AL)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h - Espetáculo teatral infantil A casa encantada, com Bonde da Calu (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h - Lançamento O Menino da Mata, com Magna Cerqueira (BA), Contação de história, Juliana Anselmo (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11 às 17h - Escambo de livros Navegue no Bem

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h - Intervenções poéticas Àdúrà, com Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h - Mesa Leio, logo posto, com Pedro Pacífico (SP), Eliz Oliveira (PI), Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Bate-papo A ficção e a realidade na literatura para jovens, com Ricardo Ishmael (BA), Vitor Martins (SP), Mediação: Samira Soares (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h - Exposição Coroa de Ouro e Oficina Tranças e Turbantes, com Negra Jhô (BA)

Cortejo Afro encerra a Flipelô no domingo (13), às 18h. Crédito: divulgação

PRAÇA QUINCAS BERRO D’ÁGUA – 15h - Apresentação musical Banda Agentes do Metrô *Participação da banda do Ilê Aiyê

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h - Lançamento Exis(ir), com Cristiane Sousa Santos (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h - Mesa e lançamento de livros Poesia brasileira contemporânea 2, com Camilo Cesar Alvarenga – àdúrà – Ed. Paralelo13S, Marcelo Frazão – E nada pode ser feito quanto a isso – Ed. P55, Leticia Carvalho – Eu devia ter visto isso chegando – Ed. Paralelo13S

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h - Mesa Literatura dá samba, com Juliana Ribeiro (BA), Pedro Abib (BA), Mediação: Silvana Oliveira (BA),

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h - Bate-papo e lançamento do livro Roma Negra – uma cidade ilustrada em quadrinhos, com Esteban Vivaldi (Chile), Gutemberg Cruz (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h - Exibição do Documentário Bicentenário da Independência: Heróis e Heroínas da Liberdade, Bate-papo com Ricardo Ishmael (BA), Henrique Mendes (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h - Bate-papo Do independente às salas de roteiro, com Juan Jullian (RJ), Mediação: Marcelo Lima (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h - Sarau Sarau pelo direito da poesia: mas onde existe poesia?, com Grupo de autores da Coluna Direito & Arte