Show Transa, de Caetano, em SP: plateia ficou extasiada

Era para ser apenas um show feito exclusivamente para marcar os 50 anos do disco Transa, no festival Doce Maravilha, que foi realizado em agosto na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com curadoria de Nelson Motta. Lançado em 1972, durante o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil, o álbum é considerado um marco na carreira de Caetano e cultuado até pelas novas gerações.



O sucesso do show foi tamanho que o cantor teve que repetir a dose no Rio de Janeiro e despertou “o ciúme” nos paulistas, que também pediram a realização em São Paulo. E Caetano não teve como negar. Na noite de sábado (25), ele fez a estreia com ingressos esgotados no Espaço Unimed e, diante do sucesso, programou uma apresentação extra para esta segunda-feira (27).

Os paulistas estavam certos em também querer ver o show. Ao final de uma hora e quarenta minutos de apresentação, com direito a bis, a plateia ficou extasiada com o que viu e ouviu. Um show da melhor qualidade com repertório especial e um artista que se entregou por inteiro fazendo jus aos aplausos calorosos que recebia a cada interpretação.

Exatamente às 22h30, Caetano Veloso subiu no palco e falou: “Boa noite, São Paulo. Esse disco, eu fiz quando estava exilado com meu amigo Gilberto Gil e ele me causa ainda uma certa dor. Mas o povo brasileiro amou tanto esse disco de uma maneira especial...”. Em seguida cantou You Don´t Know Me, canção que abre o álbum Transa, ainda acompanhado pela banda que o acompanha no outro show que está realizando, Meu Coco.

Na sequência, ao falar do período "pré-Transa", quando ainda estava na prisão em 1969, cantou a música Irene, em homenagem a sua irmã que estava na plateia ao lado do outro irmão Bob e de amigos. Irene vibrou com a referência. “Transa não existiria se não tivéssemos passados pelos horrores que passamos”, fez questão de lembrar mais uma vez o artista sobre aqueles tempos sombrios.

Ainda dessa fase, ele cantou duas belas músicas do álbum de 1971: Maria Bethânia e London London. Depois, ele pulou para o que chamou de fase pós-Transa com Araçá Azul, música que deu nome ao disco mais rejeitado na história da música popular brasileira. Era um disco tão experimental, que deu um nó na cabeça da galera.

E o show ia transcorrendo normalmente, até que chegou o tão esperado momento de cantar o repertório de Transa. Foi quando ele chamou ao palco os músicos que participaram da gravação em Londres: Jards Macalé (guitarra), Aureo de Souza (percussão) e Tutty Moreno (bateria). O baixista Moacyr Albuquerque, que morreu no ano 2000, aos 55 anos, foi homenageado.

Banda a postos, ele cantou de novo You Don´t Know Me, que teve na gravação original a participação de Gal Costa, a quem também lembrou em memória. Em seguida, desfilou o repertório do icônico álbum, com Nine Out of Ten (na qual ele cita pela primeira vez a palavra "reggae"). “Foi o saudoso Perinho Cavalcanti que me levou a Porto Belo Road e me falou do reggae”, pontuou Caetano. E aí vieram Triste Bahia, It´s a Long Way, e Mora na Filosofia (Monsueto).

O show prosseguiu com Jards Macalé, que foi o diretor musical do disco, cantando acompanhado da banda a música Mal Secreto, feita em parceria com outro saudoso baiano, Waly Salomão (1943-2003). Gal imortalizou a canção no show Fa-Tal - Gal a Todo Vapor, em 1971. Em seguida, Jards emendou Corcovado (Tom Jobim) e Sem Samba Não Dá, de Caetano, que foi regravada por Macalé.

A convidada seguinte foi Angela Ro Ro. Na gravação do álbum, ela participou da faixa Nostalgia, tocando gaita. E repetiu a dose 51 anos depois cantando com Caetano, com uma nova gaita, segundo ele doada por Paula Lavigne. Em seguida, Ro Ro interpretou Escândalo, que o baiano fez especialmente para ela e foi gravada no disco homônimo. “Eu não entendo até hoje por que essa palavra Escândalo me persegue” brincou Ro Ro. A cantora despediu-se do palco cantando seu maior sucesso, Amor Meu Grande Amor, e Compasso.

Por volta de meia-noite, o show terminou com direito a bis de Nine Out of Ten. Agora, a pergunta que não quer calar: será que esse show vai ser apresentado em Salvador? Os baianos merecem também assistir a Transa!