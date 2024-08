TERRORISMO

Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados após descoberta de plano de atentado terrorista a estádio

Entre os presos está um jovem de 19 anos que mora com os pais na cidade de Ternitz, assim como o outro homem. A polícia invadiu a casa do rapaz e encontrou vários produtos químicos que seriam usados no ataque. Moradores de Ternitz foram orientados a ficar em casa e estradas de acesso à cidade foram fechadas durante a ação.

O alvo do ataque seria o Estádio Ernst Happel, em Viena, que seria palco nestas quinta, sexta e sábado dos shows de Swift, com a Eras Tour. A produtora Barracuda Music, responsável pelas apresentações, divulgou comunicado informando que os shows estão cancelados por conta do plano de ataque. "Com a confirmação de oficiais do governo de um ataque terrorista planejado no estádio ERnst Happel, não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados, pela segurança de todos", diz o texto. "Todos os ingressos serão reembolsados automaticamente nos próximos 10 dias úteis".