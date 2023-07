Silvero Pereira viverá 'Maníaco do Parque' em filme sobre o serial killer brasileiro

O ator Silvero Pereira anunciou nesta terça-feira (25), através das redes sociais, que vai interpretar Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o Maníaco do Parque. A atuação será num longa-metragem que está sendo produzido pela Amazon Prime Video sobre o caso. A previsão de lançamento é 2024. "Estou nervoso, ansioso e me dedicando nesse que, muito provavelmente, será um dos meus maiores desafios como ator", disse Silvero nas redes sociais.

O serial killer que ficou conhecido como Maníaco do Parque chocou o país ao ser condenado a mais de 260 anos de prisão por atacar 21 mulheres e matar pelo menos 11 delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo.