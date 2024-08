CONCERTO

Sinfonia de compositor baiano será apresentada nesta sexta (9) pela Osufba

O feirense Wellington Gomes é o autor da peça; evento tem entrada gratuita

Da Redação

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 20:28

Orquestra Sinfônica da Ufba Crédito: Brisa Andrade/ Divulgação

A Ilha de Itaparica serviu de cenário para obras como 'Viva o Povo Brasileiro', do escritor baiano e membro da Academia Brasileira de Letras, João Ubaldo Ribeiro, e em citações de outro renomado escritor, Jorge Amado. Agora, ela aparece em novo formato: através da música de concerto. Trata-se da 'Sinfonia Itaparica', do compositor feirense Wellington Gomes, que terá a sua estreia mundial no próximo concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba).

Composta por quatro movimentos, a sinfonia propõe um passeio pela cultura e pelas belezas naturais da ilha, justapondo os traços sinfônicos de música de concerto e os traços do sagrado e do profano da música popular brasileira. É justamente essa mistura de rítmicas sonoras típicas das culturas de matrizes africanas e indígenas com os traços da música pop brasileira que determina a essência desta composição.

A Osufba apresenta a Sinfonia Itaparica nesta sexta-feira (9), às 19h, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, no Canela. Este é o quinto concerto da temporada 2024, que conta ainda com a apresentação do Concerto para Piano e Orquesta No. 2, de Chopin, com solo da pianista Beatriz Alessio.

Wellington é doutor em Composição pela própria Ufba, professor e atuou como violista da Osufba. Recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Suas obras têm sido executadas no Brasil e em diversos países como Alemanha, Polônia, Dinamarca, Itália e Estados Unidos.

Confira o serviço:

Concerto Osufba

Sexta-feira (9/08), às 19h

Reitoria da Ufba, na Rua Dr. Augusto Viana, no Canela, em Salvador