Só um bolinho: filha de Junior ganha festa de aniversário simples em casa

Lara, filha de Junior Lima e Monica Benini, comemorou os 3 anos de idade com uma festa simples e intimista neste domingo (13). A menininha, no entanto, faz aniversário no dia 10 de outubro. Na casa da família em São Paulo, a festa teve produção própria da família, com ajuda da própria aniversariante: uma mesa decorada com tecidos cor de rosa, o nome da menina e itens de sua predileção, como uma Minnie de pelúcia e unicórnios.