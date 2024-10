NOVO AMOR

Sandy circula de mãos dadas por São Paulo com novo namorado

A cantora Sandy visitou Campias na última semana, mas não estava sozinha. Agora, a artista circula por São Paulo acompanhada do namorado, o médico Pedro Andrade.

Os dois foram vistos, segundo o jornal Extra, em uma sorveteria, junto com o filho da cantora, Theo, de 10 anos. De óculos de sol para evitar ser reconhecida, Sandy acabou encontrando fãs, tirando foto com sorriso tímido.

Após a sessão de tietagem, os três saíram do local de carro. Sandy e Pedro estão juntos há mais de dois meses, tempo em que o romance da artista se tornou público.

Fãs descobriram que a cantora tinha um perfil secreto no Instagram apenas para pessoas próximas com o pseudônimo "Luiza Cazzera". No entanto, após ser descoberta, ela mudou para "Clara Valente".