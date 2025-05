COMIDA

Soho inclui no cardápio pratos assinados pelo estrelado chef Emerson Kin

Ronaldo Jacobina

Publicado em 31 de maio de 2025 às 13:07

Shrimp Noodles: massa de trigo sarraceno com camarões grelhados e kimchi Crédito: Elder Almeida/Divulgação

O Soho vai dar ainda mais volume ao seu já bem sucedido cardápio. O restaurante da Bahia Marina passará a contar com um menu especial criado pelo estrelado chef de origem coreana Emerson Kim, do Fish & Co., em Florianópolis. Na noite da última terça-feira (28), ele foi recebido pelos dois pilotos da cozinha da casa, Carolina Schaper e Marcelo Fugita, e deu uma amostra do que preparou para ser incorporado ao cardápio. Durante jantar especial com a casa lotada, o chef passeou pelas mesas, conversou com os clientes e explicou os pratos apresentados. E que pratos! A degustação começou com um clássico da casa: a soja verde servida com flor de sal batizada de Edamame, uma criação da dupla de anfitriões e que é sucesso. >

Bluefin Toro no Karashi - sashimi especial preparado com a barriga de atum Bluefin

Mas o boa noite mesmo começou com o Shiromi Ussuzukuri, um especialíssimo sashimi de peixe branco com molho ponzu, yuzu kosho e micro coentro. O molho ponzu, para quem não sabe, é feito com um cítrico japonês de sabor ainda mais ácido que os nossos limões. O resultado é um prato refrescante, leve e, claro, bem cítrico e saborosíssimo. Na sequência, o chef que já passou por casas estreladas como Nobu e Makoto, ambos em São Paulo, serviu o Bluefin Toro no Karashi, um outro sashimi especial, desta vez preparado com a barriga de atum Bluefin, peixe considerado o wagyu do mar, e descrito como um dos mais caros e especiais do mundo por ter, entre outras qualidades, a de derreter na boca.>

Black Sheep: uramaki de salmão, aspargos e abacate com creme de vieiras, kani e ovas de tobiko

Servido com molho feito com mostarda japonesa e salada de papel (vegetais cortados quase transparentes) é de uma delicadeza ímpar. Do atum, Kim partiu para o salmão apresentado como Seared Salmon Tartare: um tartare com molho asiático servido com folha de arroz sulfata, aquelas lâminas comestíveis que desmancham na boca e deixam um gosto de quero mais. Difícil eleger uma das criações do chef visitante como o melhor da noite, mas fosse ali um concurso, meu voto seria para o Black Sheep: um uramaki de salmão, aspargos e abacate com creme quente feito de vieiras, kani e ovas de tobiko (peixe voador) levemente apimentado. Indescritível!>

Shiromi Ussuzukuri: sashimi de peixe branco com molho ponzu, yuzu kosho e micro coentro

Mas a comida quente estava a caminho e desembarcou na mesa em porções supergenerosas nas formas de macarrão e de arroz. O primeiro, batizado de Shrimp Noodles: massa de trigo sarraceno com camarões grelhados e kimchi, uma conserva picante comum na cozinha coreana. Na sequência foi a vez do Wagyu Bibimbap, um bowl de arroz coreano com pequenas fatias da carne, vegetais e molho gotchunjang (ingrediente muito utilizado na culinária coreana feito da mistura de pimenta vermelha em pó com soja e amido). Nos dois casos, não foram exatamente criações totalmente autorais do chef, mas valeu por ele trazer suas origens com suas assinaturas.>

Wagyu Bibimbapp: arroz coreano com fatias da carne, vegetais e molho gotchunjang

O menu foi finalizado com a sobremesa Chocolate Cloud: uma mousse de chocolate com missô, crocante de chocolate e anglesie de baunilha. Uma mistura bem elaborada para quem aprecia as guloseimas bem doces. Na noite seguinte, Carolina Schaper e Marcelo Fugita receberam Kim para mais uma noite asiática. Desta vez, o encontro do chef do Fish & Co. (restaurante Michelin) com os anfitriões foi no Morea, outro restaurante de cozinha asiática do grupo Soho, para mais um jantar com lotação esgotada semanas antes. Por lá, o menu foi outro, mas embora não estivesse lá, pelo talento do chef diria que assim como o do Soho deve ter sido espetacular!>

Os chefs Carolina Schaper, Emerson Kim e Marcelo Fugita

Serviço:>

@sohorestaurante>

Avenida Lafayete Coutinho, 1010. Bahia Marina>