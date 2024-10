FAMOSOS

Solteira, Gracyanne vai com 'Mulher Hulk' para Las Vegas

A fila andou e Gracyanne não quer saber de perder tempo se lamentando. Separada de Belo, a musa fitness está curtindo em Las Vegas, onde acontece o Mister Olympia 2024, um dos maiores eventos de fisiculturismo do mundo..

A curtição de Gracyanne está sendo ao lado de Fafa Fitnesss, musa e coach, conhecida como Mulher Hulk pelo seu físico musculoso. As duas posaram a bordo de uma Lamborghini azul.

Este ano, Gracyanne e sua amiga não vão competir, mas estão no local a convite de patrocinadores. Essa é a primeira viagem que a ex de Belo faz solteira aos Estados Unidos após 16 anos casada com o pagodeiro.