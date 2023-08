Sophie Charlotte estará em novo filme de David Fincher; veja trailer

O filme The Killer, o mais novo trabalho do diretor David Fincher (Clube da Luta, Seven), ganhou o primeiro teaser oficial pela Netflix. Além de ver o ator Michael Fassbender, que dá vida ao personagem-título, integra o elenco a britânica Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte. O filme vai estrear primeiro no Festival de Veneza e chega à Netflix em 10 de novembro.



Com roteiro assinado por Andrew Kevin Walker, a produção americana terá quase duas horas de duração e seguirá dentro do gênero de suspense noir e ação psicológica. O longa é uma adaptação da graphic novel francesa homônima do autor Alexis Nolent e do artista Luc Jacamon.