Sorriso Maroto desembarca em Salvador para festa que reúne antigos sucessos e megaestrutura

araokê, tirolesa, totens interativos e roda gigante foram algumas das ativações usadas no Rio de Janeiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de agosto de 2024

Sorriso Maroto das antigas Crédito: Divulgação

No começo deste ano, o Sorriso Maroto anunciou as datas do projeto “Sorriso Maroto – As Antigas”. A banda tem viajado o Brasil levando uma festa especial, só com os sucessos antigos da carreira de quase 30 anos. E no dia 26 de outubro, é a vez de Salvador receber o quinteto na Arena Daniela Mercury (Boca do Rio).

A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos. Karaokê, tirolesa, totens interativos e roda gigante foram algumas das ativações usadas no Rio de Janeiro. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos do nosso “Sorriso in Rio das Antigas”, um mini Rock in Rio do Sorriso Maroto”, brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda. E o grupo garante que o público das cidades por onde a festa passar podem esperar viver uma experiência completa com o Sorriso.

Os números da turnê até aqui impressionam. Foram duas datas esgotadas no Rio de Janeiro (mais de 28 mil pessoas) e mais de 21 mil só em São Paulo. Em Fortaleza e Manaus a banda recebeu mais de 18 mil pessoas cada, Belém, 17 mil e Belo Horizonte, onde foram gravadas algumas cenas para o DVD, reuniu mais de 45 mil presentes, um recorde de público da festa. “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto – As Antigas”, comemora Bruno.

Em Salvador, o projeto retorna pelo segundo ano e promete reunir milhares de apaixonados pelo Sorriso Maroto e seus grandes sucessos, em uma estrutura ainda maior e melhor. Neste ano, o evento contará com dois setores: Open Bar (Água Crystal, Suco Del Valle, Cerveja, Refrigerante Coca Cola, Tônica Schweppes, Vodka Greygoose e Gin Bombay) e Frontstage, ambos com visão privilegiada do palco.

Campanha Espalhando Sorrisos

Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa “Espalhando Sorrisos”, um projeto promove a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.

Em cada show da turnê, é doado 5 reais de cada ingresso “Sorriso Maroto – As Antigas”, além de 20 reais de cada cortesia solidária. Com o valor total, o projeto vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos.

Em cada cidade o projeto mapeia ONGs engajadas com a causa. Já foram atendidos os projetos: Projeto Saúde Bucal do Departamento de cidadania da Portela, Projeto Ores, Por 1 Sorriso, Seja Semente, Grupo Manaós, Sorriso dos Rios, Instituto Dia do Amor e Instituto Escola Cidadã.

