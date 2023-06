Spadina Banks e Desirée Beck lêem para crianças em Feira Literária

A manhã do último sábado (18) foi marcada pela estreia da Feira Literária da Unijorge com uma ação inédita. As drags queens baianas Spadina Banks e Desirée Beck foram convidadas para a leitura do livro infantil O rio dos jacarés, de Gustavo Roldán, para as crianças presentes no evento.



Conhecidas pelas performances musicais que homenageiam as grandes cantoras brasileiras e internacionais, a dupla fez ainda um tributo a Rita Lee e Tina Turner, performando canções das artistas.