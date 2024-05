CONVERSA COM BIAL

Susana Vieira reclama de ser chamada de 'velha' e fala sobre relações com homens mais novos

A atriz participou do programa "Conversa com Bial", na sexta-feira (10)

A atriz Susana Vieira deu o que falar depois de sua entrevista no programa Conversa com Bial, na noite de ontem (10), na TV Globo. Na ocasião, ela falou sobre ser chamada de "velha" pelos telespectadores e sobre os julgamentos que recebeu por se relacionar com homens mais velhos.