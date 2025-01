QUE MOMENTO!

Tatá Werneck dá selinho em Belo na estreia do The Masked Singer 2025; veja vídeo

Belo, Tatá, Tony Ramos e Sabrina Sato compõem a bancada do programa

A humorista Tatá Werneck surpreendeu o público da TV Globo na tarde deste domingo (12) ao dar um selinho no cantor Belo. O momento aconteceu durante o programa de estreia do The Masked Singer Brasil 2025.