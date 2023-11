Taylor Swift encontra família da fã Ana Benevides, que morreu em show

Antes de seu último show no Brasil, Taylor Swift se encontrou com a família de Ana Clara Benevides em São Paulo. A cantora recebeu os familiares da fã nos bastidores. Os parentes usavam camisas com a foto de Ana.



A foto foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e depois viralizou nas redes sociais. Fãs também postaram vídeos da família na área VIP do show nesse domingo (26).



A atriz Bruna Marquezine também fez questão de prestar suas condolências e tirou foto com membros da família de Ana.