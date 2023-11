Taylor Swift: no 2° dia de show, fãs relatam condições da fila e ‘medo’ após morte

Taylor Swift realiza seu segundo show da "The Eras Tour" no Brasil neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro, que passa por uma onda de calor. Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, morreu durante a apresentação da noite de ontem, 17. A reportagem esteve na fila do Engenhão na tarde deste sábado e conversou com fãs a respeito de suas preocupações e das condições do evento. Muitos trouxeram vários copos de água, e também inúmeras ‘sombrinhas’ para proteção do sol.