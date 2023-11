Veja o que sabe até agora sobre a morte de Ana Benevides, fã que passou mal no show de Taylor Swift

A fã Ana Benevides morreu antes do show de Taylor Swift. Crédito: Reprodução

A estudante Ana Clara Benevides, 23 anos, estava no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, esperando pelo concerto de estreia da The Eras Tour no país, da cantora Taylor Swift, quando desmaiou e teve uma parada cardiorrespiratória.

Qual a causa da morte de Ana Benevides?

Ana Clara passou mal enquanto Taylor cantava a segunda música do show, foi atendida ainda no estádio Engenhão e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. A bióloga Daniele Menin - amiga que viajou do Mato Grosso com Ana Clara para o show - disse que ela desmaiou “do nada”.

“A gente estava na fila, né, estava bem quente só. Mas, ela estava bem, a gente estava super animada. E aí, do nada, logo na segunda música do show ela simplesmente caiu, desmaiou. Não falou nada. A gente estava chorando de emoção, de ver a Taylor, e aí ela caiu assim. O pessoal puxou (sic) ela para fora, a gente estava bem na grade, e aí eu pulei a grade e a gente foi correndo para o postinho de apoio deles ali”, disse Daniele Menin à TV Globo.

Segundo relatos de outros fãs, ela estava na grade e chegou a ser reanimada no estádio. “Eles atenderam ela ali no estádio mesmo. Já começaram a tentar reanimar ela ali. Aí eu entrei em desespero porque eu vi que era grave. E aí, chamara ambulância ali e, pelo que eu entendi, ela teve uma outra parada ali mesmo na ambulância”, completou Daniele Menin.

No hospital, Ana Clara não resistiu e morreu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Quem era Ana Benevides?

Natural de Sonora (MS), Ana Benevides estudava Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). A Atlética Valhala, da qual era uma das diretoras, lamentou a morte da estudante.

Ela trabalhava em uma escola e juntou dinheiro para ver Taylor Swift ao vivo. Ana Clara criou um grupo no WhatsApp com todos os familiares próximos para contar as novidades da viagem. Era a primeira vez que ela viajava de avião.

Ana Clara durante a viagem para o Rio de Janeiro. — Foto: Redes Sociais/Reprodução. Crédito: Foto: Redes Sociais/Reprodução

"Mãe, olha o avião, tá andando. Mãe, tô dentro do avião. Meu Deus do céu! Tô feliz!", relata a jovem, ansiosa com a viagem.

Taylor Swift distribuiu água para amenizar calor

Durante o show, Taylor chegou a interromper alguns momentos para que a produção fornecesse água aos fãs. Taylor Swift ainda tem shows programados para o Rio de Janeiro e São Paulo, até a semana que vem.

Em suas redes sociais, a cantora Taylor Swift publicou uma carta em que diz estar devastada. “Não consigo acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração destruído que eu venho dizer que nós perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não consigo nem dizer o quanto estou devastada por isso. Tenho pouquíssimas informações além do fato de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem”, disse.“

Taylor não deve comentar morte de Ana Clara no palco

Taylor acrescentou que não deve conseguir falar sobre isso no palco. “Eu me sinto sobrecarregada pelo luto quando eu tento falar sobre isso. Eu quero dizer agora que eu sinto profundamente essa perda e meu coração destruído está com a família e os amigos dela. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa tour para o Brasil”, escreveu.

Ministro manda liberar água de graça

O secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, afirmou, nas redes sociais, que determinou que a produtora Time for Fun (T4F), responsável pela realização dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, assegure o acesso à água em todos os shows da cantora. "É uma insanidade negar água a milhares de pessoas num calor em que a sensação térmica chegue a 60ºC!", escreveu.

A ação vem como uma resposta à morte de Ana Clara Benevides, 23, pouco antes do início do show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio, nesta sexta-feira (17) devido ao calor. A sensação térmica na cidade bateu recorde e chegou a quase 60ºC, segundo a prefeitura.

De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a pasta pretende editar normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca do acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. "E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados", completou.

A proibição da entrada em eventos com garrafas de água, ainda mais em meio à onda de calor, virou tema político. Nas redes, diversos parlamentares, como as deputadas federais Tabata Amaral (PSB) e Sâmia Bomfim (PSOL), têm anunciado ações referentes ao caso.