Fã morre após desmaiar no primeiro show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

A fã Ana Benevides morreu antes do show de Taylor Swift. Crédito: Reprodução

Uma fã morreu após desmaiar antes do primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil, na noite desta sexta-feira (17). Ana Clara Benevides, 23 anos, estava no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, esperando pelo concerto de estreia da The Eras Tour no país, quando teve uma parada cardiorrespiratória.

Veja também Urgente! Taylor Swift anuncia cancelamento de 2º show no Rio de Janeiro

Natural de Sonora (MS), Ana Clara foi atendida no estádio e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Segundo relatos de outros fãs, ela estava na grade e chegou a ser reanimada no estádio. No hospital, não resistiu. “Eu simplesmente não consigo acreditar que você não está mais aqui. Não consigo aceitar isso”, escreveu um amigo da jovem, na rede social X (antigo Twitter).

Em meio à onda de calor no país, fãs relatam que a sensação térmica dentro do Engenhão chegou a 60ºC. Ainda neste sábado (18), a hashtag “T4F EXIGIMOS RESPEITO” chegou as trending topics do X, em referência à produtora T4F, responsável pelos shows no Brasil. A empresa vem sendo criticada por proibir a entrada de água no estádio.

Veja também Veja o que sabe até agora sobre a morte de Ana Benevides, fã que passou mal no show de Taylor Swift

Ana Benevides estudava Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). A Atlética Valhala, da qual era uma das diretoras, lamentou a morte da estudante.

Veja também Após morte de fã, ministro manda liberar show de Taylor Swift liberar água grátis

Em suas redes sociais, a cantora Taylor Swift publicou uma carta em que diz estar devastada. “Não consigo acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração destruído que eu venho dizer que nós perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não consigo nem dizer o quanto estou devastada por isso. Tenho pouquíssimas informações além do fato de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem”, disse.

Taylor publicou carta em seu Instagram. Crédito: Reprodução

Taylor acrescentou que não deve conseguir falar sobre isso no palco. “Eu me sinto sobrecarregada pelo luto quando eu tento falar sobre isso. Eu quero dizer agora que eu sinto profundamente essa perda e meu coração destruído está com a família e os amigos dela. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa tour para o Brasil”, escreveu.