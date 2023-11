Após morte de fã, Secretaria do Consumidor determina que T4F assegure acesso à água em show

O secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, afirmou, nas redes sociais, que determinou que a produtora Time for Fun (T4F), responsável pela realização dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, assegure o acesso à água em todos os shows da cantora. "É uma insanidade negar água a milhares de pessoas num calor em que a sensação térmica chegue a 60ºC!", escreveu.



A ação vem como uma resposta à morte de Ana Clara Benevides, 23, pouco antes do início do show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio, nesta sexta-feira (17) devido ao calor. A sensação térmica na cidade bateu recorde e chegou a quase 60ºC, segundo a prefeitura.