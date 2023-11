Taylor Swift anuncia cancelamento de 2° show no Rio de Janeiro

Taylor fez seu primeiro show no Brasil na sexta-feira (17). Crédito: Reprodução/X

Taylor Swift anunciou o cancelamento do segundo show que faria na noite deste sábado (18) no Rio de Janeiro. O novo show será realizado na próxima segunda (20).



"Escrevo do meu camarim no estádio. A decisão de adiar o show dessa noite foi por conta das altas temperaturas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, da minha equipe e dançarinos vêm, e sempre virão, em primeiro lugar", escreveu Taylor.

Taylor Swift realizaria seu segundo show da "The Eras Tour" no Brasil no Rio, que passa por uma onda de calor. Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, morreu durante a apresentação da noite de ontem, 17.

Na tarde deste sábado, fãs relataram preocupações sobre o calor e sobre as condições do evento. Muitos trouxeram vários copos de água, e também inúmeras ‘sombrinhas’ para proteção do sol.

Mais cedo, a T4F, organizadora, divulgou um comunicado afirmando que proveria "fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior" e permitiria a "entrada no estádio com copos de água lacrados".

Uma fã identificada como Isabella, que veio de Belo Horizonte (MG), comentou: "Muito medo. Hoje acordei com o celular pipocando de mensagens, o pessoal falando para tomar muito cuidado."

"É um baque para todos os fãs. A gente se solidariza muito e fica com medo. Foi só o primeiro dia e hoje está mais quente que ontem. Se a organização não tomar mais cuidado com os fãs, isso vai ser recorrente, não pode acontecer", continuou.

Taylor parou show para dar água

Durante o show, Taylor chegou a interromper alguns momentos para que a produção fornecesse água aos fãs. Taylor Swift ainda tem shows programados para o Rio de Janeiro e São Paulo, até a semana que vem.

Em suas redes sociais, a cantora Taylor Swift publicou uma carta em que diz estar devastada. “Não consigo acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com um coração destruído que eu venho dizer que nós perdemos uma fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu não consigo nem dizer o quanto estou devastada por isso. Tenho pouquíssimas informações além do fato de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem”, disse.“

