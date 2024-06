CULTURA

Teatro Gamboa abre agenda de julho com oficina de música, exposição com bolos de Orixás e bate-papo sobre a comida de santo

O evento contará com alguns Babás e Yalorixás para dividirem um pouco da sabedoria e ensinamentos

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de junho de 2024 às 12:09

oficina de música e teatro Crédito: Rick Blanco

Abrindo a agenda do mês em que celebra suas cinco décadas desde a fundação, o Teatro Gamboa, em Salvador, conta com dois eventos especiais. No dia 3 de julho, às 9h, o espaço cultural ganha a primeira aula da oficina “Jhumandizando no Gamboa – Formação de Musical”.

Na ocasião, o educador artístico, diretor teatral e músico Lay Cardeal compartilha diversas técnicas voltadas para a criação de espetáculo e desenvolvimento criativo, auto expressão pela vivência de improvisos de personagens no palco, junto com a dança, o teatro e a música. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98889-8849 ou [email protected].

Ainda no dia 3, a partir das 18h, será inaugurada a exposição “Rick Blanco – O Boleiro dos Orixás”. Na ocasião, Rick mostrará os bolos e as fotos de outros já produzidos, bem como a história de cada criação.