CULTURA

Teatro Vila Velha promove série de debates sobre gestão cultural com entrada gratuita

Encontros acontecem de 28 a 30 de abril na Aliança Francesa e reúnem representantes de espaços culturais da capital e do interior da Bahia

Carol Neves

Publicado em 25 de abril de 2025 às 08:44

Vila Velha promove debates Crédito: Divulgação

O projeto Fala Vila, do Teatro Vila Velha, realiza entre os dias 28 e 30 de abril o I Ciclo de Debates sobre Gestão Cultural, na Aliança Francesa de Salvador. A iniciativa é gratuita e integra a programação do “O Vila Ocupa a Cidade”, reunindo profissionais que atuam em diferentes espaços culturais da Bahia para refletir sobre práticas de gestão, sustentabilidade e relações com o território. >

Criado em 1994, o Fala Vila é um espaço de reflexão e discussão de temas sociais e culturais. Esta edição tem curadoria de Cristina Castro e Marcio Meirelles e conta com parceria do Coletivo de Gestão Cultural da UFBA. A programação propõe um mergulho em experiências de instituições como o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o Circo Picolino, o Teatro Popular de Ilhéus e o Instituto Sacatar. >

“A proposta é repensar os territórios da cultura, fortalecer as micropolíticas e imaginar futuros sustentáveis para os espaços que alimentam a vida cultural do país”, afirma Cristina Castro, diretora de projetos do Teatro Vila Velha. >

Durante os três dias de encontro, sempre às 19h, serão discutidos temas como a inserção dos espaços culturais em seus territórios, o desafio de ampliar os públicos da cultura e os caminhos para a sustentabilidade financeira de instituições culturais. Haverá emissão de certificado para os participantes, por ordem de chegada. >

Completando 60 anos, o Teatro Vila Velha passa por um processo de reforma e requalificação financiado pela Prefeitura de Salvador. Enquanto isso, segue levando suas atividades a diferentes pontos da cidade, mantendo sua tradição de ocupar espaços diversos com arte e pensamento crítico. Veja a programação abaixo.>

28/04 – segunda-feira, 19h – Tema: ESPAÇOS, MICROPOLÍTICAS E TERRITÓRIOS CULTURAIS>

Convidados: >

- Espaço Cultural Alagados (Jamira Muniz)>

- Fundação Pierre Verger (Angela Lühning)>

- Museu de Arte de Simões Filho (Augusto Leal)>

Mediação: Nathalia Leal (Coletivo Gestão Cultural/UFBA)>

O encontro propõe debater os espaços culturais em sua relação com os territórios onde se inserem. Parte-se do princípio que os espaços culturais, enquanto agentes de micropolíticas - dinâmicas sociais, culturais e políticas que se dão localmente -, são capazes de influenciar a vida das pessoas e a realidade vivida nesses territórios. >

29/04 – terça-feira, 19h – Tema: ESPAÇOS CULTURAIS E PÚBLICOS DA CULTURA>

Convidados:>

- Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira/Muncab (Jamile Coelho)>

- Convidado em confirmação >

- Teatro Popular de Ilhéus (Romualdo Lisboa)>

Mediação: Plínio Rattes (Coletivo Gestão Cultural/UFBA)>

O encontro propõe o debate sobre as pesquisas existentes sobre públicos da cultura no Brasil, que ainda são incipientes e dispersas, especialmente no âmbito de interesse da gestão cultural. A maioria se dedica a mapear e quantificar práticas culturais de determinados segmentos ou públicos, indicando algumas barreiras para um maior acesso à cultura ou ao consumo cultural, mas pouco avançam em termos de estratégias para a ampliação e diversificação dos públicos. >

30/04 – quarta-feira, 19h – Tema: FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS>

Convidados:>

- Instituto Sacatar (Felix Toro)>

- Circo Picolino (Luana Serrat) >

- Espaço Pivô (Carol de Sá)>