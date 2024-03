PERDA IRREPARÁVEL

Tecladista da banda 'Nenhum Nós' morre aos 58 anos

"​Na noite desta terça-feira, 26 de março, calou-se a gaita de João Vicenti Vieira dos Santos, integrante da banda Nenhum de Nós. O músico lutava há cerca de seis meses contra o câncer, e faleceu no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Nascido em São Gabriel, filho do consagrado gaiteiro e folclorista de renome internacional Lídio Vieira dos Santos, João Vicenti era conhecido por sua generosidade, genialidade e bom humor. Foi considerado um pioneiro e inovador do rock brasileiro, ao introduzir o acordeom nas melodias do rock do Nenhum de Nós, banda da qual passou a fazer parte em 1994. Músicos de todo o país lamentam a perda do artista. Um de seus amigos e parceiros musicais, o secretário de Governo Edjor Borges, ressalta que perde um irmão na música e na vida. O prefeito Lucas Menezes decreta, a partir de quarta-feira, luto oficial de três dias em memória ao consagrado artista, que foi homenageado como “capataz” da Feira do Livro de São Gabriel em 2021".