Tem Bahia na frente e atrás das câmeras em 'Amor Perfeito'

Levi Asaf atua pela primeira vez numa novela. Elísio Lopes Jr. Crédito: 1) João Miguel Jr (div.); 2) Paulo Belote (div.)

Passada na fictícia cidade mineira de Águas de São Jacinto, a novela das seis, Amor Perfeito, não tem aparentemente nenhuma relação com a Bahia. Mas tem, sim, sangue baiano na trama da Globo, que vai muito bem de audiência, superando as suas últimas três antecessoras. E dois baianos estão por trás do sucesso da novela.



Aliás, um deles, está diariamente na frente do espectador: o pequeno Levi Asaf, de dez anos de idade, que nasceu em Juazeiro e interpreta um dos protagonistas, Marcelino. O outro baiano é Elisio Lopes Jr., que assina a autoria da novela junto com Duca Rachid e Júlio Fischer, dupla que criou a história.

E Elísio não esconde a admiração que tem por Levi. Para ele, o ator é "um menino de verdade" e não uma miniatura de adulto, como às vezes são os pequenos artistas.

por Elisio Lopes Jr "O genuíno dele, é ser criança, mesmo. O trabalho do ator é muito difícil. Sendo um protagonista, ainda mais desafiador. Mas ele leva a rotina com leveza, sem perder a ludicidade."

Talento precoce

O talento do menino para as artes foi notado muito cedo pelos pais, como lembra a mãe dele, Rosane Luiz Eloi, que notou a aptidão do filho já nas brincadeiras dele: "Ele mesmo criava uma interação entre os bonecos, enquanto brincava. Também criava filmes, onde ele mesmo era ator e diretor", ri a mãe, lembrando. Antes de se mudar para o Rio, onde grava a novela, ele viveu em Campinas e estudou teatro. Foi o protagonista de O Pequeno Príncipe - o Musical.

Levi Asaf entre Camila Queiroz e Diogo Almeida, que estão na novela . Crédito: João Migule Junior/divulgação

Levi não vagueia para explicar seu interesse em atuar e é bastante direto: "Eu quis começar porque amo a arte". Participou de testes para o papel, mas hoje atua como gente grande e faz o que poucos colegas muito mais experientes que ele fazem: "Eu não decoro. Eu acho melhor entender o texto, porque assim fico mais solto", garante o menino.

E, para ficar mais 'solto', Levi diz que conta com a ajuda dos colegas atores: "Meu relacionamento com eles é em clima de muito amor e respeito. Eu aprendo demais com eles". E o ator faz questão de ressaltar o trabalho da preparadora de elenco Symone Strobel. "Ela é maravilhosa, eu amo!".

Mas a carreira, embora exija muita dedicação, não atrapalha os estudos, garante Levi: "Primeiramente, vêm meus estudos. Não gravamos nos horários de escola, então meu cronograma de gravação não atrapalha em nada".

por Rosane Luiz Eloi "Os estudos são prioridade. Também mantemos uma rotina saudável, onde é importante dormir cedo e se alimentar direitinho"

Marcelino à brasileira

O personagem de Levi em Amor Perfeito não se chama Marcelino por acaso: a história é baseada em Marcelino, Pão e Vinho, livro do espanhol José María Sánchez Silva (1911-2002) que deu origem a um filme que fez muito sucesso em 1955. Na novela, a mãe de Marcelino, Marê, é condenada injustamente à prisão e, quando tenta fugir, dá à luz ao menino que ela chama Ângelo. Mas Marê é capturada e o bebê, misteriosamente, vai parar na Irmandade dos Clérigos de São Jacinto, onde é adotado e recebe o novo nome.

Elisio com Duca Rachid. Crédito: Paulo Belote/Globo

Elisio ressalta a importância de dar um toque brasileiro à história: "A ideia era contar as histórias que o livro não conta: por exemplo, os pais do Marcelino e como ele foi parar no convento onde foi criado. Mas uma prioridade pra gente foi fazer isso de forma brasileira, com a nossa cara". O autor diz que conheceu o livro quando foi convidado para escrever Amor Perfeito, que é sua primeira novela. "Mas a Duca tem uma relação especial com essa história. Foi o primeiro filme que ela viu com a avó dela", diz Elísio.

Estreante em novelas, Elisio já havia atuado como roteirista de programas como Esquenta e havia dirigido Espelho, apresentado por Lázaro Ramos, no Canal Brasil. Para escrever Amor Perfeito, ele tem enfrentado uma rotina intensa de trabalho, se reunindo diariamente com os dois colegas por oito a dez horas.