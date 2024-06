DOIS EMPREGOS

Terry Crews revela planos de abrir produtora no Brasil: 'Cidade de Deus é um dos meus lugares preferidos'

Ator declarou ter planos no país durante participação no programa The Noite, do SBT

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de junho de 2024 às 18:19

Terry Crews Crédito: Reprodução/ Instagram

O ator Terry Crews, conhecido mundialmente por suas atuações no filme “As Branquelas” e nas séries “Todo Mundo Odeia o Chris” e “Brooklyn 99”, tem demonstrado ter um carinho especial pelo público brasileiro. Durante participação no programa The Noite, do SBT, o astro relembrou papeis marcantes de sua carreira e revelou que está preparando novidades para o Brasil.

“Amo tanto o Brasil e olha que não dá para decidir quem te ama. Você simplesmente se apaixona, é assim que acontece. E eu me apaixonei pelo Brasil”, declarou.