Terry Crews relembra visita ao Brasil e famoso lanche paulista: ‘Uma delícia’

A visita de Terry ao Mercadão aconteceu no último mês de maio e gerou uma verdadeira comoção entre o público. “Ele chegou sem aviso e foi logo experimentar o sanduíche de mortadela do nosso parceiro, o bar do Mané, que foi o inventor desse sanduíche com 400g de mortadela que hoje é um dos símbolos do Mercadão. O mais inusitado é que há um quadro no bar com o Terry desenhado lá. Foi muito divertido. Ele foi extremamente gentil”, afirmou o diretor do Mercadão, Aldo Bonametti, em entrevista ao G1.