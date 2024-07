DEU PAU

Teve problemas para baixar livros no Kindle? Entenda o que aconteceu

A Amazon apresentou problemas em relação ao seu e-reader Kindle entre esta quarta (3) e quinta-feira (4). De acordo com o site Good e-Reader, não era possível baixar novos livros no dispositivo. Além disso, foram reportadas dificuldades para ler os livros na biblioteca que ainda não haviam sido completamente baixados.

O Good e-Reader entrou em contato com a Amazon, dona do Kindle. A empresa afirmou que tinha conhecimento do bug e que a raiz do problema estava nos servidores da companhia.