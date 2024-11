QUESTÃO COMPLICADA

Texto de Tati Bernardi cai no Enem e escritora tem dúvida sobre resposta correta

Autora comentou que marcaria a letra C

Vitor Rocha

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 22:13

Tati Bernardi Crédito: Reprodução/Instagram

A escritora Tati Bernardi foi tema das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O texto da paulista fez parte de um enunciado dos 45 desafios propostos aos candidatos que fizeram a prova de linguagens no domingo (3). Nesta segunda-feira (4), ela afirmou em suas redes sociais que não tinha certeza da resposta correta para a pergunta.

A questão em que o texto estava inserido era sobre o recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática da crônica de Tati. "'Coisar' é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando 'mexe qualquer coisa dentro doida'. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque 'esse papo já tá qualquer coisa' e eu já tô 'pra lá de Marrakech'", dizia um trecho utilizado no enunciado.

Nas alternativas, a pergunta oferecia cinco respostas diferentes para o estudante assinalar a correta:

A) Intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções;

B) Metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora;

C) Reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos;

D) Conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos “quando” e “porque” entre orações;

E) Pronominalização, marcada pela retomada de “minha filha” e “um namorado ruim” pelos pronomes “ela” e “lo”.

Em seu Instagram, Tati comentou que marcaria a C, mas que ela não tinha certeza. "Eu 'caí' no Enem e acho que a resposta é C, mas achei as outras alternativas tão bonitas", escreveu. Ao descobrir a notícia de que havia dúvida sobre a resposta correta para sua questão, a escritora reagiu de forma descontraída. “Eu consegui causar confusão e problema até no Enem”, brincou.