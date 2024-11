EDUCAÇÃO

Saiba quando sai o gabarito e resultado final do Enem 2024

Mais de 4,3 milhões de estudantes realizaram o primeiro dia de prova do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) informou quando será publicado o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As respostas da prova serão divulgadas no dia 20 de novembro, e o resultado final será informado no dia 13 de janeiro de 2025.