Enem 2024: veja gabarito extraoficial e comentários das questões do 1º dia de provas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 20:33

Veja gabarito extraoficial e comentários das questões do 1º dia de provas Crédito: Arisson Marinho

Professores do grupo SAS Educação elaboraram, neste domingo (3), um gabarito extraoficial de todas as questões do primeiro dia de prova do Enem 2024.

Os 4.325.960 inscritos fizeram prova de 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas: história, geografia, filosofia e sociologia, além da prova de redação.

O gabarito é de acordo com a cor de cada prova.

Prova Azul

1 Ing C

2 Ing A

3 Ing A

4 Ing A

5 Ing E

1 Esp C

2 Esp D

3 Esp D

4 Esp A

5 Esp A

6E

7C

8B

9E

10C

11E

12D

13D

14C

15B

16D

17E

18D

19D

20C

21E

22D

23B

24A

25C

26B

27C

28E

29A

30D

31B

32B

33D

34B

35D

36B

37C

38B

39E

40D

41A

42D

43E

44E

45B

46C

47E

48C

49E

50B

51E

52B

53C

54D

55B

56A

57D

58D

59E

60E

61B

62A

63B

64C

65D

66C

67A

68E

69C

70E

71D

72A

73D

74B

75A

76E

77A

78B

79E

80A

81D

82C

83E

84D

85A

86D

87A

88C

89B

90C

Comentários gerais por disciplina

REDAÇÃO – Professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino e Inovações do SAS Educação

“Para desenvolver a redação sobre o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil,” é essencial que os alunos considerem os aspectos históricos, sociais, culturais e políticos dessa herança. Embora ainda aguardemos os textos motivadores e complementares para uma análise mais completa, espera-se que o candidato faça uma análise crítica da situação e proponha intervenções que promovam a valorização da cultura afro-brasileira e o reconhecimento de suas influências.

O texto deve abordar a influência da cultura africana em várias dimensões da identidade brasileira, como linguagem, culinária, música, religiões e costumes, que, muitas vezes, são marginalizados por preconceitos. Um ponto relevante é a questão do racismo estrutural, que dificulta essa valorização, e a falha na implementação da Lei 10.639 de 2003, que completou 20 anos no ano passado e obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas.

Para concluir, o candidato deverá propor soluções práticas. Sugerem-se iniciativas como investimentos em projetos educativos e culturais que promovam a cultura afro-brasileira, reformulação de currículos escolares e campanhas de conscientização. Essas ações poderiam envolver o Ministério da Educação, ONGs e outras instituições culturais, com o objetivo de combater o preconceito e valorizar essa rica herança cultural.”

GEOGRAFIA - Pedro Lopes, Supervisor de Avaliações do SAS Educação

“Neste ano, o nível de dificuldade da prova de geografia do ENEM foi semelhante ao do ano passado, com questões predominantemente de dificuldade média e fácil. Comparando com edições anteriores, houve uma redução no número de questões de geografia física. Já no ano passado, essa área teve menos destaque, e a tendência se manteve nesta edição, com um enfoque maior em temas ambientais, como mudanças climáticas, sustentabilidade e desmatamento, abordados sob uma perspectiva socioambiental.

A prova deste ano apresentou poucos mapas ou recursos cartográficos, algo que, há dois anos, estava em evidência no ENEM. Esta edição foi mais discreta nesse aspecto, com uma ou outra característica notável.

Um ponto relevante foi o aumento das questões sobre a dinâmica do espaço geográfico, discutindo transformações e a relação entre sociedade e espaço, muitas vezes sob a ótica da geografia humana.

Por fim, destacamos a redução das questões sobre geopolítica. Em edições anteriores, como em 2022, o exame trouxe questões sobre conflitos atuais, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito entre São Paulo e Palestina. Este ano, contudo, não houve menção a conflitos em andamento.”

SOCIOLOGIA - Pedro Lopes, Supervisor de Avaliações do SAS Educação

“As questões de sociologia neste ano mantiveram um nível de dificuldade entre fácil e médio, similar ao da prova anterior. Mais uma vez, a sociologia teve grande destaque dentro das ciências humanas, com muitas questões abordando pautas identitárias. Foram explorados temas como a inserção social dos povos tradicionais, questões raciais e a influência da globalização sobre essas pautas.

Diferente do ano passado, não houve o uso de imagens nas questões de sociologia. Embora o ENEM tenha introduzido imagens nessa disciplina na última edição, este ano a prova seguiu a tendência de priorizar questões sem elementos visuais.”

FILOSOFIA E HISTÓRIA - Paulo Fernandes, Consultor Pedagógico do SAS Educação

“Na prova de filosofia, o nível de dificuldade se manteve similar ao do ano passado, dentro do esperado. Temas recorrentes voltaram a aparecer, como a filosofia antiga, com Aristóteles e a ideia de Eudaimonia (desenvolvimento de virtudes). Além disso, houve questões sobre empirismo e metafísica, com referências a Bertrand Russell e seu conceito de analogia para entender processos científicos. O existencialismo e a importância do raciocínio também foram abordados.

Já em história, não houve temas muito diferentes dos anos anteriores, mas os textos das questões foram consideravelmente mais extensos. Alguns dos principais temas incluíram a relação entre a Idade Média e a fundação das universidades, aspectos da República, o pensamento sanitário na sociedade, e a América colonial, com uma menção ao Bispo Bartolomeu de Las Casas. Questões sobre cultura popular e o pensamento democrático também estiveram presentes.

Uma das poucas questões com imagem destacou a propaganda do Estado Novo, uma questão particularmente interessante e bem formulada. Esse foi o perfil geral da prova de história deste ano.”

LÍNGUA ESTRANGEIRA - Vinícius Beltrão, Coordenador de Ensino e Inovações do SAS Educação.

“Nas provas de língua estrangeira, tanto em inglês quanto em espanhol, predominou a análise de textos, como nos anos anteriores. Houve uma questão específica focada na interpretação do sentido de uma palavra ou expressão dentro do contexto, enquanto as demais abordaram temas variados em situações específicas.

Em inglês, por exemplo, apareceram temas como a superação de adversidades, ilustrados por figuras como Bob Marley e Albert Einstein. Já em espanhol, a discussão girou em torno da preservação das línguas indígenas e sua herança cultural.

A prova foi essencialmente interpretativa, com textos de extensão moderada — nem muito longos, nem muito curtos. Embora algumas imagens tenham sido utilizadas, sentimos falta de charges e tirinhas, que foram quase ausentes tanto na prova de línguas quanto na de linguagens em geral.

O nível de dificuldade foi coerente e dentro do esperado, com foco em interpretação de textos e abordagens pontuais sobre léxico em ambas as línguas.”

LÍNGUA PORTUGUESA - Vinícius Beltrão, Coordenador de Ensino e Inovações do SAS Educação.

“A prova de linguagens trouxe um repertório diversificado de textos, muitos deles bastante longos. O nível de dificuldade se manteve similar ao dos anos anteriores, sem grandes variações. O principal desafio foi a habilidade leitora, exigindo dos candidatos uma leitura atenta e interpretativa.

Os temas abordados foram os esperados, com destaque para variação linguística e literatura, principalmente a literatura contemporânea e modernista. Também houve algumas referências ao realismo, com foco na obra de Machado de Assis, que foi discutida mais por meio de questões interpretativas do que por trechos diretos. Uma questão sobre o romantismo trouxe uma leve surpresa, embora o tema já tivesse sido abordado no ano passado.