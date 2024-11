HERANÇA AFRICANA

'Não é só sobre racismo': veja a repercussão da redação do Enem entre os estudantes baianos

Tema da redação do Enem foi sobre valorização da cultura africana

Bahia teve mais de 376 mil inscritos no Enem neste ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quando se deparou com o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no início da tarde deste domingo (3), Thamires Ferreira, 23, respirou aliviada. Tinha referências em mente e soube, de cara, o que iria escrever. A sensação não foi a mesma para todos os candidatos, segundo a percepção da jovem, que fez a prova na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba). "Eu vi muitos, especialmente brancos, encarando o papel paralisados. Parecia que as cabeças estavam fritando", comentou após sair da sala.

O tema da redação da edição deste ano foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O primeiro dia de prova incluiu, além da dissertação argumentativa, perguntas das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Apesar de reclamar do cansaço depois do exame, Thamires Ferreira elogiou o tema da redação. A jovem trabalha em uma loja de conveniência, mas quer ingressar no curso de Psicologia.

"É um tema muito importante porque as pessoas estão acostumadas a falar apenas sobre o lado de negativo das heranças africanas e sobre a escravidão. Mas não é só sobre racismo. Temos que lembrar do outro lado da moeda, a música, a cultura, a arte, entre outros. Assim, as pessoas vão se aproximar dessa cultura", disse. A candidata não economizou nas referências e citou os filmes Pantera Negra e Black Is King, produzido e dirigido pela cantora Beyoncé.

Para a professora de História Joselice Souza, mestra em Educação, é possível que muitos estudantes tenham tido dificuldades em escrever sobre o tema. Ela lembra que a Lei 10.639/03 incluiu o tema História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial das escolas. "Acho que vai haver uma dificuldade [em escrever] por parte de grande parcela dos candidatos. Embora exista a lei, é sabido que muitas escolas negligenciam, rechaçam e não transformam o seu currículo de uma maneira séria e comprometida", avalia.

Entre os candidatos que aprovaram a escolha do tema, estão aqueles que já haviam discutido a temática em sala de aula. É o caso de Vinicíus Falcão, de 18 anos. Ele estuda em um colégio particular de Salvador e vai concluir o Ensino Médio neste ano. "Eu achei que o tema teve a cara do Enem, que costuma cobrar questões sociais. Achei fácil porque falamos muito sobre isso nas aulas", falou o jovem, que espera ingressar na graduação em Geologia.

Clara Menezes, 15, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, fez a prova pela primeira vez neste domingo (3). Como "treineira", ela admitiu que achou a prova cansativa e que chutou as respostas de alguma questão no final. "O tema, em si, não foi difícil. O problema é o cansaço. Não aguentava mais ler tantas questões e acabei terminando a redação com pressa", lamentou. "Queria ter feito a redação mais bem estruturada, mas foi bom para conhecer a prova", emendou.

Como referência, a aluna utilizou o livro Utopia, do escritor britânico Thomas More. "O autor fala sobre como seria uma sociedade perfeita e eu argumentei que nossa sociedade não é assim porque não valorizamos e desrespeitamos outras culturas", explicou. Joselice Souza, professora de História, acredita que a escolha do tema propicia uma reflexão social importante.

"Faz a gente olhar para o próprio cotidiano, mostrar como a sociedade, de modo geral, é hostil às heranças africanas. Como seleciona aquilo que de África lhes interessa trazer como herança e aquilo que é descartado ou excluído. É que pode ser discutido para além do currículo escolar, mas falando da própria sociedade", pontua.