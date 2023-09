Thais Carla aparece nua com o marido em foto no banheiro: 'Amor'

Sem ligar para o que os mais de 3 milhões de seguidores pensam sobre o corpo, a influenciadora Thais Carla publicou uma foto, ao lado do marido, sem roupa no banheiro.



Os dois esbanjaram sensualidade e muita cumplicidade neste domingo (24). O empresário Israel Reis já está com a bailarina há 8 anos, e sempre mostrou ser apaixonado pela famosa.



"Amor é amor", escreveu a famosa. Nos comentários das fotos, os seguidores brincaram que o banho foi bastante quente, e eles aproveitaram o domingo quente que está acontecendo no Brasil inteiro.