Thais Carla revela transformação e perda de 30kg: 'Não precisava mudar, mas quis'

Influenciadora compartilha sua jornada de saúde, reeducação alimentar e autoconhecimento, destacando que a mudança foi uma escolha pessoal

Thais Carla iniciou uma transformação pessoal em novembro de 2024, adotando um novo estilo de vida focado em saúde, com reeducação alimentar e exercícios regulares. Em um processo que resultou na perda de 30kg, a influenciadora compartilha que a decisão não foi imposta, mas sim uma escolha para melhorar sua disposição e qualidade de vida. "Eu não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar", explica, em entrevista à revista Marie Claire.>

“Isso tudo traz mais vontade de viver, sabe? É outro sabor de vida. Antes eu tinha preguiça até de levantar pra pegar água. Agora me levanto com disposição pra fazer o que eu quero", diz.>

A transformação também afetou sua família, com todos adotando uma alimentação mais saudável, incluindo as filhas Eva, 4, e Maria Clara, 7. Thais, que sempre foi ativa, se redescobriu mais forte do que imaginava. "Agora eu gosto de acordar cedo", conta ela, refletindo sobre sua evolução. Apesar das críticas, Thais reforça que as opiniões externas não a abalam, pois ela se conhece bem. "Você sabe quem você é, não deixe ninguém tirar sua autonomia", diz.>