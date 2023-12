'The Crown': saiba como série retrata escândalo em que Harry se vestiu de nazista

A leva final de episódios de The Crown relembra um dos maiores vexames recentes da família real inglesa: quando Príncipe Harry usou um uniforme nazista em uma festa à fantasia em 2005. Na primeira cena, o Príncipe William (interpretado por Ed McVey) e a então namorada Kate Middleton (Meg Bellamy) vão com Harry (Luther Ford) a uma loja de fantasias. Harry experimenta a roupa com a suástica, pede uma opinião e Kate responde em tom negativo: "Não sei. Talvez cobrir a suástica?".

Mostrando os bastidores da vida do casal real, a série trouxe o filho da Princesa Diana, que tinha 20 anos na época, para falar sobre o episódio, no qual ele chamou de um "dos maiores erros" da sua vida e que "sentiu-se muito envergonhado depois".

Harry contou que logo após o caso, "poderia ter simplesmente ignorado e provavelmente cometido os mesmos erros repetidamente", no entanto, usou o episódio para "aprender com" a experiência. "Conversei com o rabino-chefe de Londres, o que teve um impacto profundo em mim. Fui a Berlim e conversei com um sobrevivente do Holocausto", revelou.