'VAMO QUE VAMO'

Thiaguinho anuncia turnê ‘Tardezinha 2025’; saiba quando será show em Salvador

Turnê de 2024 foi adiada e será retomada no próximo ano

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 12:05

Thiaguinho anuncia turnê ‘Tardezinha 2025’ Crédito: BS Fotografias/Divulgação

O cantor Thiaguinho anunciou, oficialmente, nesta quinta-feira (12) mais uma edição do projeto Tardezinha, que vai acontecer em 2025 – completando dez anos do surgimento da ideia. Em uma live no Instagram, o artista deu mais detalhes do que os fãs podem esperar no evento.

Entre as novidades, foi apresentada a nova marca comemorativa do Tardezinha e as datas da turnê em 2025.

Turnê pelo Brasil

No evento, as esperadas datas da turnê pelo país foram anunciadas. Os fãs soteropolitanos já podem marcar na agenda: 25 de outubro de 2025, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Ao todo, a turnê vai passar por 26 cidades, no Brasil e exterior. Fora do país, a megaestrutura será levada para Portugal, Angola, Austrália e Estados Unidos.

As vendas estão previstas para começarem em 4 de novembro.

Tardezihna 10 anos Crédito: Divulgação

Dez anos de história

O ator, modelo e amigo de Thiaguinho, Rafael Zulu – que foi um dos idealizadores do projeto, junto com o canto – participou do lançamento, em um bate-papo sobre a história do Tardezinha.

A última edição foi em dezembro de 2023. Essa não é a primeira vez que acontece um retorno do evento. Em dezembro de 2019, Thiaguinho já havia encerrado a primeira temporada de shows, que durou quatro anos e meio.

Como Thiaguinho já contou em algumas oportunidades, Zulu relembrou que o Tardezinha começou sem pretensão, como um show apenas para relembrar grandes sucessos do samba e pagode.

Inclusive, o cantor prometeu que, para celebrar os dez anos do projeto, vai gravar uma música especial com o parceiro Rafael Zulu.

“O projeto é como uma filha, que está grandona, que mexe com amor, paixão. E foi o povo que fez a Tardezinha ficar desse tamanho”, disse Thiaguinho ao anunciar o projeto.