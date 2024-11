ENTRETENIMENTO

Thiaguinho divulga agenda completa e pré-venda de turnê de 10 anos do 'Tardezinha'; veja

Serão shows em 26 cidades, no Brasil e no exterior

Thiaguinho anunciou as datas da turnê de 10 anos do Tardezinha, em 2025. O evento passará por 26 cidades, no Brasil e no exterior.