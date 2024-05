CLUBE CORREIO

Tiago Santinelli chega a Salvador com espetáculo ‘Pai da Mentira’

O comediante Tiago Santinelli apresenta seu segundo show solo, Pai da Mentira, em Salvador. O evento acontece na sexta-feira (03), às 20h, no Teatro Jorge Amado e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Original de Brasília, Tiago Santinelli é comediante e roteirista desde 1992. Tem se destacado nas redes sociais com vídeos de suas performances que já chegam a 1.1M seguidores no Tik Tok, 773mil inscritos em seu canal do Youtube e mais de 700mil seguidores no Instagram.