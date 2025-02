CARNAVAL CHEGANDO

Timbalada faz show gratuito em shopping de Salvador

Apresentação será nesta terça (11)

A banda Timbalada fará um show gratuito em Salvador na tarde desta terça-feira (11), já em clima de pré-Carnaval. O grupo se apresenta no 2° piso do Shopping da Bahia, na Av. Antonio Carlos Magalhães, a partir das 18h.>

O espaço ainda reúne pontos de vendas dos principais blocos e camarotes para a folia, a exemplo do Camarote Club, Salvador, San Folia, Villa, Harém, Central do Carnaval e Bloco Coruja, e disponibiliza ambientes instagramáveis para fotos até o dia 4 de março. Na quinta-feira (13), Reinaldinho Terra Samba também se apresenta no centro comercial.>

Já na sexta-feira (14), o samba vai tomar conta do Shopping Center Lapa, a partir das 16h, na Praça de Alimentação (L3). Na ocasião, o cantor Nelson Rufino fará um pocket show, trazendo alguns de seus maiores sucessos. A apresentação é uma amostra do que o Bloco Amor e Paixão, puxado por Rufino, na quinta-feira de Carnaval, no Circuito Osmar, Campo Grande. O evento é gratuito, mas sujeito à lotação do espaço.

>