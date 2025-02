FESTA

Thiago Aquino faz show gratuito em Salvador no domingo (16); saiba os detalhes

3º edição do Verão Costa a Costa acontece entre quinta-feira (13) e domingo (16)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 11:26

Thiago Aquino não esconde frio na barriga antes de cantar no São João Crédito: Divulgação

Entre quinta-feira (13) e domingo (16), o Parque dos Ventos, na Boca do Rio, recebe a terceira edição do Verão Costa a Costa. A programação inclui apresentações musicais e práticas esportivas gratuitas para todas as idades. >

Os shows musicais prometem animar o público durante o final de semana, a partir das 15h. No sábado (15), a atração principal será a cantora Sued Nunes, com abertura de Filhos de Gandhy, Afrosambah e Afrocidade. No domingo (16), será a vez da sofrência de Thiago Aquino, com abertura das bandas Samba Ohana e Pra Casar.>

Competições de beach soccer, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, futmesa e baleado serão realizadas durante o final de semana. No domingo, acontece o ‘Treinão Salvador’, corrida na orla com largada às 6h30 que reunirá 5 mil corredores (as) nas categorias 5km e 10km.>

O Parque dos Ventos conta com parque infantil e Feira de Economia Solidária com a comercialização de produtos de diversas regiões do estado. Os amantes do esporte de aventura poderão praticar tirolesa, arvorismo e escalada, atividades oferecidas diariamente.>

Programação

13 de fevereiro (quinta-feira) >

8h às 17h: início das atividades>

Clínicas de iniciação esportiva: futevôlei, beach soccer, vôlei de praia, beach tênis e futmesa>

Acesso à tirolesa, arvorismo, Escalada e brinquedos infantis.>

Feira de Economia Solidária>

Manhã: aulão de taekwondo>

Tarde: aulão de judô>

17h: Aulas de Aeróbica >

14 de fevereiro (sexta-feira) >

8h às 17h: Início das atividades>

Clínicas de iniciação esportiva: futevôlei, beach soccer, vôlei de praia, beach tênis e futmesa.>

Acesso à tirolesa, arvorismo, escalada e brinquedos infantis.>

Feira de Economia Solidária>

Manhã: aulão de hapkido>

Tarde: aulão de kick boxing>

17h: aulas de aeróbica>

15 de fevereiro (sábado) >

8h às 17h: aulas de aeróbica>

Acesso à tirolesa, arvorismo, escalada e brinquedos infantis.>

Feira de Economia Solidária>

Competições: Beach soccer, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, baleado e futmesa>

15h: Shows de Filhos de Ganghy, Afrosambah, Afrocidade e Sued Nunes .

>

16 de fevereiro (domingo) >

6h30: largada do Treinão de 5k e 10k>

9h: Pós-Treinão com show de Guga Meyra>

08h às 17h: acesso à tirolesa, arvorismo, escalada e brinquedos infantis.>

Finais das competições esportivas>

14h: Premiação>

15h: Shows de DJ, Samba Ohana, Pra casar e Thiago Aquino. >