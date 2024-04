PAULO ROBERTO

'Tio Paulo' era motorista de ônibus e nunca casou; conheça história

'Tio Paulo', como ficou conhecido nacionalmente Paulo Roberto Braga, era motorista de ônibus e tinha quatro irmãos. Como não tinha filhos, ele morava no Rio de Janeiro com a sobrinha Erika, a mesma que o levou supostamente morto ao banco para sacar um empréstimo de R$ 17 mil.

"Ele era o cara da família. Mesmo, estava sempre com todo mundo", diz Jairo, irmão da Erika. "Uma excelente pessoa, mas tinha essa dificuldade na relação com o álcool", relatou o ex-marido da sobrinha, José Geraldo Santos.

Paulo roberto vivia sem nenhuma renda até agosto do ano passado, quando passou a receber um salário mínimo do governo federal, benefício dado para idosos com mais de 65 anos e de baixa renda, o LOAS.