INVESTIGAÇÃO

Familiares defendem suspeita de levar 'Tio Paulo' morto a banco no Rio de Janeiro

Parentes de Érika de Souza Vieira Nunes defenderam a mulher suspeita de levar o tio idoso morto para sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio, na terça-feira, 16. Ao Fantástico, da Globo, os filhos destacaram neste domingo, 21, a proximidade de Érika com Paulo Roberto Braga, de 68 anos, e esclareceram que ela passava por problemas psiquiátricos.

Érika foi presa em flagrante na agência bancária quando socorristas identificaram que Braga estava morto. Imagens de câmeras de segurança mostram ela se deslocando com o tio imóvel em uma cadeira de rodas até chegar ao local. Funcionários perceberam a falta de reação do idoso quando a mulher pedia que ele assinasse o documento para o empréstimo.

A defesa dela reconhece a situação, mas vê esse momento de conversa com o tio como um sinal de "negação" diante do que acabara de acontecer. "Ela não aceitou que ele poderia estar desfalecido", disse a advogada Ana Carla de Souza Correa. "Gostaria que as pessoas fossem mais sensíveis", reforçou o filho.

Na última quinta-feira, a Justiça manteve a prisão de Érika. A juíza Rachel Assad da Cunha atendeu o MP-RJ e afirmou que, pelo que se percebe nos vídeos, quem queria fazer o empréstimo era Érika, embora o dinheiro não pertencesse a ela. Registrou ainda que a presa parecia mais preocupada com o empréstimo do que com a saúde do tio e que a possibilidade de ter levado o tio já morto ao banco "torna a ação mais repugnante e macabra".